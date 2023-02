Quartu, la lenta crisi dell’hotel Setar: albergo chiuso da due anni e debiti milionari

Un gigante di cemento con centinaia di camere a pochi passi dal mare, aperto nel 1983 e non operativo da oltre due anni. La lenta crisi del commercio colpisce anche l’hotel Setar di Quartu, in via Leonardo da Vinci. Camere, piscine, ristorante, suites, centro congressi, spazio wellness e residence: tutto sbarrato. E debiti, milionari, da dover onorare, che hanno portato la società, in liquidazione, a chiedere nel 2021 alla sezione fallimentare del tribunale di Cagliari Di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, depositando la proposta il piano e la documentazione a corredo prevista per legge. L’ok è arrivato il due maggio 2022 e due settimane fa c’è stata la prima adunanza dei creditori della Setar Spa.

Tra loro c’è il Comune di Quartu, che chiede 3,6 milioni di tributi non versati: “Si tratta di mancati incassi sin dal 2017 di Imu e Tari”, afferma il vicesindaco Tore Sanna. “La società dell’hotel ha attivato la procedura fallimentare e chiesto il concordato per verificare se, con il valore delle proprietà, il curatore riesca ad avere l’dea di pagare i debiti dei creditori. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di aderire alla proposta”

E, sulla crisi del Setar, interviene anche il presidente di Federalberghi sud Sardegna, Fausto Mura: “Non erano dei concorrenti erano degli amici, sono molto amareggiato per quello che ho saputo. Federalberghi, di cui erano soci, è accanto a loro per ogni tipo di assistenza”.