Quartu, stop alle inondazioni: fogne e asfalto nuovi di zecca da via Rossini a via della Musica

È una delle zone della città dove, ad ogni temporale, le strade si trasformano in fiumi. Meglio, in piscine. Il rione quartese di Santo Stefano, dopo anni di fogne ko e strade semidistrutte si prepara a cambiare volto. All’insegna della sicurezza. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha infatti approvato la delibera urgente per destinare subito 160mila euro per i lavori da via Rossini sino all’intersezione con via della Musica. E sarà proprio la prima strada, molto lunga, a ricevere presto la visita degli operai. Ad annunciarlo è il vicesindaco Tore Sanna: “Siamo contenti di aver approvato una delibera che ha il carattere dell’urgenza. Nella via Rossini sono saltate due volte le condotte fognarie ed erano crollati ben due tratti della strada. I lavori avranno priorità assoluta”.

Il piano d’azione? Gli operai, prima, “sostituiranno integralmente tutte le tubature”. Che sono rotte in più punti. Poi, “sarà il turno del nuovo asfalto. Sono tante le vie cittadine da asfaltare, metteremo in sicurezza tutta la città”.