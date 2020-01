Quartu, incidente a catena in via Bonn: “Tre auto colpite e danni per migliaia di euro”

Un incidente “spettacolare”, fortunatamente senza feriti ma con tre auto, tutte parcheggiate, rimaste danneggiate. Il proprietario di due delle vetture coinvolte, Alberto Fanzecco, pensionato di 69 anni e residente in via Bonn a Quartu, ieri è stato svegliato nel cuore della notte: “Il padre del ragazzo alla guida di una Ford Fiesta mi ha citofonato, raccontandomi ciò che era successo. L’auto guidata dal figlio, contromano, ha centrato la mia Panda che, a sua volta, è andata a sbattere contro la mia Opel Astra”. A causa del colpo, “l’Opel Astra ha colpito un’altra auto parcheggiata. I danni sono ingenti, secondo come non mi conviene nemmeno far riparare la mia Fiat Panda ma acquistarne direttamente una nuova”. Fanzecco, poi, ha provato a chiamare le Forze dell’ordine insieme al proprietario dell’altra vettura rimasta danneggiata: “La polizia Municipale e quella Stradale ci hanno però detto che non potevano intervenire”. Così, all’uomo non è rimasto altro da fare che farsi dare “la copia dei documenti del padre del ragazzo che ha provocato l’incidente”. Nelle prossime ore Fanzecco, che ha pubblicato foto e racconto già su uno dei principali gruppi Facebook di Quartu, si recherà dal suo avvocato: “Voglio capire come muovermi, forse farò una denuncia cautelativa perchè i danni alle mie due automobili sono ingenti”.

“Ad occhio”, spiega il pensionato con un passato da tecnico in un laboratorio di analisi, “la spesa per riparare le vetture è di almeno cinquemila euro. L’Opel Astra l’ho acquistata quattro anni fa, di seconda mano, pagandola seimila euro. La Fiat Panda, invece, che è molto danneggiata, l’ho comprata nel 2011, nuova, spendendo circa diecimila euro”.