Quartu, inciampa in una buca e si ferisce in via Trento: “Punti vicino all’occhio, quando riparerete la strada?”

È uscita di casa per raggiungere un supermercato ed è passata per via Trento, una strada dove non esistono marciapiedi, da quanto è stretta, ma dove invece abbondano le buche. E Maria Carmela Testa, operaia 55enne di Quartu Sant’Elena, proprio mentre stava camminando, ieri poco prima delle 9 del mattino, è inciampata in uno dei “crateri” che costellano la via, ed è caduta. Risultato? “Ferita vicino all’occhio sinistro, mi sono fatta medicare da alcuni miei parenti che sono soccorritori del 118 e, solo per pura fortuna, non mi si sono rotti anche gli occhiali, sennò chissà cosa mi sarebbe successo”. Non è la prima volta che la donna passa in quella via, una delle tante in città costellate da buche: “Ecco cosa può capitare e come ci si può ridurre a causa delle innumerevoli buche presenti a Quartu”, aggiunge, su Facebook, la malcapitata.

Che non va alla ricerca di soldi per il risarcimento del danno subìto: “Non potrei, anche perchè non ho chiamato il 118 e quindi, al momento, non ho nessun foglio medico. Ma spero fortemente”, afferma la donna, “che il Comune ripari quanto prima le strade, troppe, piene di buche. La situazione di via Trento, poi, è davvero indescrivibile”.