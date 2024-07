Quartu, inaugurata la Stazione Temporanea dei carabinieri di Flumini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il Comando Stazione Temporanea di Flumini, il ritorno di un’importante realtà a supporto della sicurezza pubblica nella zona extraurbana di Quartu Sant’Elena. La cerimonia di apertura, o meglio di riapertura, ha visto la partecipazione dell’assessora del Comune di Quartu Sant’Elena con delega a Flumini e territori extraurbani, Tiziana Cogoni, che ha consegnato le chiavi al Maresciallo Capo Stefano Pais, il quale assumerà il delicato ruolo di Comandante della Stazione.

Questo presidio, inaugurato la prima volta nell’estate del 2002 e attivo ininterrottamente sino al 2022, è un reparto a carattere stagionale posto alle dipendenze della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena e che potrà contare sulla presenza dei 7 militari, il cui servizio sarà dedicato, nelle 24 ore, al territorio fluminese. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Arma dei Carabinieri e resa possibile dall’amministrazione locale, risponde alla necessità di un controllo più capillare dell’area extraurbana di Quartu, che durante la stagione estiva vede un significativo aumento della popolazione. Si stima infatti che, con l’arrivo dei turisti, l’area arrivi ad ospitare quasi centomila persone, senza contare coloro che transitano sulla trafficata arteria stradale che collega Cagliari a Villasimius e i molti che raggiungono le numerose spiagge della zona.

Dopo un periodo di chiusura per l’inadeguatezza dei locali, il nuovo Comando Stazione è tornato operativo grazie ad importanti lavori di ristrutturazione promossi dal Comune di Quartu Sant’Elena, che, dimostrando un impegno concreto nel settore della sicurezza, hanno portato al completo rifacimento della struttura. Questo intervento non solo ha migliorato l’edificio, ma ha anche garantito che i carabinieri dispongano di un ambiente di lavoro moderno e funzionale, una sistemazione logistica perfetta per affrontare al meglio le sfide legate alla sicurezza del territorio.