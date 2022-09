Quartu, in viale Marconi ritorna la luce: “Addio Enel, metteremo pali nuovi e lampade a led” 

In viale Marconi, a Quartu, tra Is Pontis Paris e le strisce pedonali davanti a Carrefour, presto tornerà la luce. Dopo una gestione fallimentare dell’Enel, che grazie a una concessione vecchissima ha mantenuto la gestione dei lampioni in quel tratto di strada, tenendoli sempre spenti, arriva l’amministrazione comunale. Grazie alla convenzione con la società Engie, che sta sostituendo più di diecimila punti luce in tutta la città, lì arriveranno pali tutti nuovi e luci a led. Addio, quindi, a investimenti di pedoni e incidenti che, negli ultimi anni, sono stati anche gravissimi. L’annuncio arriva dal sindaco Graziano Milia. La delibera del Consiglio comunale sarà approvata nella seduta della prossima settimana, è già calendarizzata: “Attiviamo il passaggio definitivo, da Enel a noi, dell’illuminazione per quel tratto di viale Marconi che è da sempre letteralmente al buio e, quindi, pericolosissimo”. L’amministrazione comunale, dopo una valanga di email di sos spedite all’Enel, ma rimaste senza risposta, ha deciso di “sfrattare” l’ente nazione dell’energia elettrica.

“Il passaggio non comporta nessun costo”, assicura Milia, “non pagheremo un solo centesimo. Nel contratto già attivato con la società Engie è prevista la sostituzione di tutti pali, rimasti spenti per tantissimo tempo, e l’installazione delle luci a led”. Un chilometro di asfalto che sta, quindi, per essere illuminato anche la sera e la notte: “Siamo riusciti a mettere davanti a tutto i bisogni di tutta la cittadinanza”. Non solo quella quartese, visto che in viale Marconi transitano, ogni giorno, migliaia di automobili guidate da lavoratori pendolari di tutto l’hinterland cagliaritano.