Quartu, in giro di notte senza motivo: sanzionate due persone

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione della normativa per il contenimento della pandemia in corso un 47enne del posto, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

I militari, nell’ambito di un mirato servizio, hanno proceduto al controllo dell’uomo intorno alle 3 mentre questi circolava in via Martini senza un’ammissibile giustificazione e contravvenendo alle prescrizioni imposte dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Gli è stata inflitta la canonica sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro.

Mezz’ora dopo è stata la volta di un 30enne, con analoghe caratteristiche, anch’egli sorpreso a gironzolare in orario notturno a Quartu.