Quartu, in giro alle due di notte durante il coprifuoco: multa salata per tre giovanissimi

Due diciottenni e un ventenne di Quartu sono stati multati dai carabinieri della radiomobile perché si trovavano in giro in città alle due della notte, durante il coprifuoco disposto dal dpmc per il contenimento della pandemia. Sono stati segnalati alla Prefettura e questa uscita fuori orario costerà loro caro: 400 euro di multa. Si ridurrà a 280, se pagata in misura ridotta entro i cinque giorni dalla contestazione.

Uno dei tre è stato segnalato inoltre alla Prefettura anche in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.