Quartu in festa attende le reliquie di Sant’Elena, 7 giorni di eventi: attesi migliaia di fedeli

Dal 18 al 24 maggio la Basilica di Sant’Elena ospiterà le sacre reliquie di Sant’Elena imperatrice, custodite nella chiesa a lei dedicata presso l’isola di Sant’Elena a Venezia. È un evento importantissimo, dal 1211, anno di arrivo delle reliquie nel patriarcato di Venezia, sarà questa solo la seconda volta che esse vengono esposte altrove. L’evento richiamerà fedeli da tutta la città di Quartu Sant’Elena e da diversi luoghi del territorio regionale. Le reliquie Sant’Elena, madre dell’Imperatore Costantino, è ricordata per aver scoperto, archeologa ante litteram, la croce e i chiodi che avevano crocifisso Gesù. Alla sua morte fu sepolta a Roma, poi il corpo fu trasferito a Costantinopoli e infine nel 1211 le reliquie di Sant’Elena furono portate a Venezia. Narra la leggenda che la nave che trasportava le spoglie di Sant’Elena, appena entrata nella laguna di Venezia, andò ad arenarsi vicino all’isola di Olivolo, proprio dove, su una vicina isoletta, era stata edificata una piccola cappella dedicata alla Santa. I marinai provarono ad alleggerire la barca scaricando sull’isoletta vicina tutta la mercanzia e naturalmente anche l’urna con le reliquie e allora la nave riprese a galleggiare, ma quando fu di nuovo issata a bordo l’urna della Santa, la nave tornò ad incagliarsi. ‘Forse la Santa vuole rimanere qui’ – si dissero i marinai – e così lasciarono le reliquie nella cappella, che divenne poi una splendida chiesa gotica. Da allora le spoglie di Sant’Elena sono custodite dal Patriarcato di Venezia ed esposte solo in un’altra occasione (nel 2017 ad Atene), fuori dalla laguna veneziana. L’esposizione nella basilica di Sant’Elena Le reliquie arriveranno a Quartu sabato 18 maggio alle 10.30 e saranno accolte con una cerimonia che vedrà protagoniste tutte le realtà parrocchiali e cittadine, insieme ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali. Una rappresentanza delle forze armate accoglierà l’imperatrice con un picchetto d’onore e con la musica della banda della Brigata Sassari. L’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi celebrerà quindi una Santa Messa di benvenuto insieme a tutti i fedeli. Le spoglie della santa resteranno esposte fino al 24 maggio nella basilica quartese.

Numerosi gruppi, da tutta la Sardegna, hanno già preannunciato la propria visita. Da Benetutti a San Giovanni Suergiu, da Gairo a Sedilo e le tante e diverse comunità legate alla Santa, insieme a tutte le parrocchie cittadine, non mancheranno all’opportunità di poter essere presenti. Chiunque potrà avvicinarsi durante i giorni di esposizione, la Basilica sarà aperta, compatibilmente con le funzioni, dalle 6:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 21:30. Il 21 maggio, come da tradizione nella città quartese, i festeggiamenti primaverili in onore della Santa Patrona, con la solenne Concelebrazione Eucaristica delle ore 19.00 presieduta da Gianmatteo Caputo, sacerdote e architetto, Incaricato Triveneto per i beni culturali ecclesiastici e Delegato Patriarcale per i beni culturali del Patriarcato di Venezia. Momento particolarmente sentito sarà quello delle ore 11.00: la santa messa concelebrata da tutti i sacerdoti di origine quartese. A contorno degli eventi religiosi anche momenti culturali, tra cui il convegno “Il culto di Sant’Elena Imperatrice nei secoli”, organizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Cagliari, che si terrà in Basilica Lunedì 20 Maggio alle ore 20.15. “Sarà un evento di fede e devozione, che già vede tanti manifestare tanto interesse.”, dichiara il parroco Alfredo Fadda, “un percorso partito da tempo, con l’allora viceparroco Don Gianmarco Lorrai, che grazie al Vescovo e al Patriarcato di Venezia si è concretizzato proprio in concomitanza dei festeggiamenti di maggio in onore di Sant’Elena, con la disponibilità e partecipazione di tutti i parroci e le parrocchie cittadine oltre che dell’amministrazione e dei nostri collaboratori.” L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia di Sant’Elena, con la disponibilità e il sostegno di gruppi, associazioni e parrocchiani, in collaborazione con l’ufficio per i beni culturali del Patriarcato di Venezia e l’Arcidiocesi di Cagliari, ed è patrocinato e sostenuto economicamente dal Comune di Quartu Sant’Elena e dalla Fondazione di Sardegna.