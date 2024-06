Quartu, il Tagoo Beach Club divorato dal fuoco: fatale una fuga di gas nella cucina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragica fatalità. Il rogo che ha incenerito il Tagoo Beach Club al Poetto di Quartu è partito da due bombole di gas posizionate nella cucina del ristorante. Una fuga di gas, poi la doppia esplosione e le fiamme nel cuore della notte. Che, purtroppo, hanno divorato stabilimento, ristorante e una zona da ballo. Solo l’area sulla spiaggia è stata risparmiata dalla violenza del fuoco. C’è quindi da registrare che non si è trattato di un attentato incendiario: i vigili del fuoco sono stati chiari, al termine di indagini e verifiche. E anche i carabinieri di Quartu, agli ordini di Michele Cerri, una volta ricevuta la relazione finale dei pompieri, hanno confermato che all’origine dell’incendio non c’è stata la mano dell’uomo. I danni sono ovviamente ingenti, dello stabilimento e delle altre strutture collegate non restano che cumuli si detriti anneriti e cenere.

“La stagione è persa”, queste le parole dette da uno dei gestori del Tagoo Beach Club agli stessi carabinieri che hanno condotto le indagini. In quel punto, inoltre, non sono presenti nemmeno telecamere. Ma, a prescindere, la natura non dolosa dell’incendio è stata appurata e accertata dagli stessi pompieri.