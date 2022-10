Quartu, il pizzaiolo Tolu a caccia dell’ennesima coppa: “Spero di vincere e che il Governo tagli le bollette”

Ha ricevuto i complimenti del sindaco Graziano Milia per essere diventato campione del mondo della pizza tonda. Ora Cristian Tolu, quartese doc, pizzaiolo, cerca di strappare un’altra coppa, quella del Master Pizza Champion, il primo talent show dedicato ai pizzaioli professionisti, in onda su Sky e Canale Italia. Sei puntate per convincere i giudici Luciano Passeri, Imma Gargiulo e Tiziano Casillo che le proprie pizze sono le migliori, e conquistare il primo posto. Quello di Tolu è l’unico nome sardo, poi spiccano concorrenti da Campania, Lazio e Toscana. E l’assaggio della sua prima pizza, “Aurora, dedicata a mia figlia. È condita con tonno di Carloforte, zafferano, datterino giallo, rucola, mandorle tostate, mousse di stracciatella e yogurt”, non ha pienamente convinto i giudici, che hanno sentito poco il sapore dello yogurt. “Colpa dell’emozione della prima puntata”, confessa Tolu, “mi era scivolato all’inizio sulla pizza e ho deciso di spalmarlo e di metterne meno”. Nulla di grave, la prima puntata è stata comunque superata: il pizzaiolo quartese ha sicuramente un’altra occasione, tra 7 giorni, per avvicinarsi alla puntata finale.

“Sono voluto tornare qui per migliorarmi sempre di più. Ogni volta che preparo una pizza, anche se l’ho fatta mille volte, divento sempre più esperto. Penso a me, ai miei colleghi della pizzeria e a tutti gli altri colleghi sardi, su Sky voglio essere il portavoce di tutta la loro grinta e voglia di non arrendersi. Stiamo navigando a vista, i prezzi sono aumentati ovunque, su tutti i prodotti, per non parlare delle bollette della luce. Ecco perchè mi faccio un doppio augurio: vincere il talent e che il nuovo Governo tagli le bollette e ci faccia tornare a poter lavorare, tutti, in tranquillità”.