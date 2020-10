Quartu, il Pd dice no all’intesa con Graziano Milia: “I tempi non sono maturi per rinsaldare il centrosinistra”

Quartu Sant’Elena, Francesco Piludu: “Non sono maturi i tempi per rinsaldare un’alleanza di centrosinistra, le nostre elettrici e i nostri elettori saranno in grado di esprimere, con il proprio voto al ballottaggio, una scelta nel superiore interesse della città”. A una settimana dal ballottaggio che decreterà il nuovo sindaco della città tra Christian Stevelli e Graziano Milia, interviene Francesco Piludu del centro sinistra: “La nostra collocazione politica è netta, chiara e fuori discussione. Ringrazio per il lavoro fatto in questi mesi coloro che intorno a progresso, ambiente e identità ci hanno sostenuto e continueranno a lavorare per il rinnovamento. Porteremo avanti il nostro progetto politico di discontinuità per cambiare metodi di governo che hanno mortificato la città. Quartu ha tante risorse e competenze disponibili a lavorare per il bene comune – comunica Piludu – per l’innovazione e per una buona amministrazione che risponda prioritariamente ed esclusivamente ai bisogni dei cittadini. Risorse di partecipazione e di impegno serio e responsabile che continueranno ad esserci sia dentro che fuori dal consiglio comunale. Le nostre elettrici e i nostri elettori saranno in grado di esprimere, con il proprio voto al ballottaggio, una scelta nel superiore interesse della città”.