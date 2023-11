Quartu, il nuovo Poetto continua a prendere forma: addio alle auto nella pineta

Vanno avanti i lavori per il nuovo Poetto di Quartu. Il secondo lotto complessivo arriverà sino al Margine Rosso, si tratta di un progetto da nove milioni di euro. Negli ultimi giorni è stata recintata la zona della pineta, per tantissimo tempo utilizzata come parcheggio, soprattutto nei mesi estivi. Lì, stando a una decisione della Giunta Milia di qualche mese fa, i progetti sono due: 1090 stalli tutti sotto gli alberi e protetti da un guard rail o 670 parcheggi di tipo inclinato, bisognerà scegliere il progetto più conveniente. In entrambi i casi, sarà realizzata una stradina, o a doppio senso o a senso unico.

Ciò che è certo è che dentro la pineta non sarà più possibile parcheggiare. L’intento è di tenere distanziate le corsie per pedoni, runner e ciclisti, più vicine alla spiaggia, dalle marmitte e dai motori.