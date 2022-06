Quartu, il grande cuore della turista che cura un gatto abbandonato: “Chi lo adotta?”

L’ appello di una volontaria giunge alle porte di radio zampetta sarda evidenziando una problematica ormai ingestibile che di certo non presenta la terza città della Sardegna, Quartu con un bel biglietto da visita:

” In estate il cliché si ripete, i turisti che scelgono le mete del sud molto spesso inciampano nei nostri randagi.

Così è capitato alla nostra bella signora polacca che non ha trascorso le vacanza in relax, ma cercando di aiutare questa creatura perché purtroppo anche il volontariato oberato è oramai allo stremo.

Il micio è molto malato e avendo potuto riscontrare la FIV non potrebbe vivere sul territorio, la signora non avrebbe nemmeno, volendolo con tutto il cuore, farlo viaggiare.

Mi scrive raccontandomi la sua storia fatta di muri di gomma, istituzioni sorde gente del posto insensibile e volontari senza mezzi e risorse se non le propri. Cerco per lui un posto dove trascorrere gli ultimi anni come merita un micio malato Per chi volesse accogliere il micio bisognoso di una casa contatti il 3325385896

Una volontaria del Sud.