Quartu, il gesto assurdo: “Presa a sassate l’auto dei genitori di Mattia Ennas”

Mistero e paura per un atto di teppismo avvenuto a Quartu Sant’Elena. Qualcuno, approfittando del buio della notte, ha preso di mira la Renault Twingo dei genitori di Mattia Ennas, il ragazzo morto dopo essere precipitato da un palazzo di Mulinu Becciu lo scorso 25 agosto. A darne notizia è l’avvocato della famiglia, Gianfranco Piscitelli: “I sassi hanno spaccato il lunotto posteriore, sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Il fatto è avvenuto verso la mezzanotte e mezza”. Un gesto inspiegabile, quello subìto da Ornella Mallus e Valerio Ennas: si è trattato del gesto casuale di un teppista? O c’è qualche altro motivo?

Piscitelli vuole vederci chiaro: “È un fatto gravissimo. L’auto è usata prevalentemente dalla madre di Mattia Ennas per recarsi al lavoro. Verrà presentata denuncia contro ignoti affinché si accerti se il grave episodio sia da collegare alla insistente richiesta affidata ai media di verità e giustizia per la misteriosa morte avvenuta il 25 agosto scorso e per cui sono tuttora in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Cagliari”.