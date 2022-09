Quartu, ha un revolver nascosto in casa: 22enne di Selargius finisce a Uta

Un revolver con matricola abrasa, calibro 22, e 43 proiettili, custoditi in cucina e scoperti dai carabinieri. A finire nei guai, con tanto di arresto, un 22enne di Selargius: i militari erano sulle sue tracce già da tempo perchè sospettano che sia proprio lui l’autore di tutta una serie di reati compiuti nell’ultimo periodo a Monserrato. I militari hanno perquisito la sua abitazione a Quartu ed è saltata fuori l’arma clandestina: il ventiduenne rischia da due sino a otto anni di carcere. Nei prossimi giorni i militari svolgeranno degli accertamenti più approfonditi per stabilire la provenienza dell’arma e delle munizioni, nonché le motivazioni per cui il giovane ne fosse in possesso e le stesse detenendo. Al termine degli accertamenti di rito, l’arma e i proiettili sono stati sequestrati.