Paura a Quartu Sant’Elena per un grosso incendio che è scoppiato in una casa campidanese in via Roma 26. Fatale un corto circuito, l’abitazione è stata invasa dal fumo e la padrona, una settantasettenne, è scappata in strada appena ha visto le prime fiamme, riuscendo a dare l’allarme. Solo tanta paura e nemmeno un graffio, fortunatamente, per lei.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari, i carabinieri di Quartu e il personale del 118.