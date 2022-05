Quartu, sbarcano col gommone e fanno razzia all’Albachiara: coppia di ladri incastrata dalle telecamere

Sono sbarcati nel cuore della notte con un gommone bianco, di grossa cilindrata, sulla spiaggia del Poetto di Quartu, davanti allo stabilimento balneare Albachiara, ancora un mezzo cantiere ma prossimo all’apertura. Una volta scesi, hanno raggiunto l’interno del locale e hanno fatto razzia di attrezzature e arredi. Rubinetti, addirittura lavandini e tubi: tutti oggetti che, molto probabilmente, erano pronti a rivendere. Ma il piano di una coppia di ladri è andato in fumo: le telecamere di sicurezza, sempre attive e collegate con la centrale operativa di Alarm System, hanno inquadrato ogni loro movimento. Sul posto è piombata una delle guardie giurate, riuscendo a mettere in fuga i due, che hanno abbandonato la refurtiva sulla spiaggia. In parallelo è stata avvisata anche la polizia. Dalla questura di Cagliari fanno sapere che, presto, visioneranno i filmati per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è avvenuto e appurare le eventuali responsabilità.

Il gommone sarebbe già stato ritrovato “nel porto di Capitana”, come spiega il titolare dell’Albachiara, Michele Pinna: “Non mi sarei mai aspettato di subire un furto via mare, è stato come se fosse un film. Sono situazioni che sicuramente non fanno piacere”, spiega il titolare dello stabilimento, impegnato proprio in queste settimane negli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione.