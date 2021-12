Quartu, nuovi giochi per bimbi nei parchi e nelle piazze: “Li potranno utilizzare tutti, saranno inclusivi”

Centomila euro per nuovi giochi per bambini in città. Il Comune di Quartu dice sì a nuovi scivoli, altalene e altri giochi destinati ai più piccoli in vari punti. C’è il parco Parodi a Flumini, il parco Europa al Quartello, il centralissimo parco Matteotti. Ancora: in via Sant’Antonio, all’angolo con via Portogallo, a Pitz’e Serra, in piazza Melvin Jones, nell’area tra via Corelli e via Gabriel, in via Fiume al Quartello e anche nella scuola di via dei Cicloni. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha dato precise indicazioni sulle location dove dovranno venire installate le attrazioni. Che potranno essere utilizzate anche dai bambini diversamente abili, saranno infatti inclusive. Divertimento ma non solo, stando ai documenti approvati dall’amministrazione comunale.

Gli obbiettivi da perseguire sono diversi: in primis, “attrezzare quegli spazi dedicati allo svago e all’educazione motoria di bambini di diverse fasce d’età, quali un parco pubblico, un cortile scolastico, o una qualsiasi area pubblica dove può essere inserita un’attività ludica all’aperto”. Altro obiettivo da perseguire “è quello dell’inclusione, infatti la scelta dei giochi si baserà su criteri ludici ed ergonomici per rispondere alle diverse esigenze di tipo motorio, intellettivo e visive, consentendo la condivisione dell’esperienza di gioco”. Nelle aree di gioco, dove previsto dalla legge, sarà installata una pavimentazione antitrauma, mentre nelle attrezzatture esistenti l’idea è di sostituire cuscinetti o bulloni ormai deteriorati.