Quartu, furto con spaccata da Su Stampu: “Ladri in fuga con tablet, tv e 300 euro”

Furto con spaccata nella pizzeria Su Stampu in via Gramsci a Quartu Sant’Elena. A raccontare i dettagli, spiegando di essere già stato dai carabinieri per sporgere denuncia, è l’amministratore delegato del locale, Fabrizio Mura. Su Facebook ha già messo le foto che mostrano la porta d’ingresso spaccata e la serranda forzata: “Hanno rubato un tablet, un televisore, un telefonino e il fondo cassa di trecento euro, soldi che ci sarebbero dovuti servire per l’ora di pranzo. I ladri sono entrati in azione nella notte. Un residente della via”, spiega Mura, “ha detto di aver sentito dei rumori forti verso le cinque del mattino. Una donna, inoltre, ha riferito di aver visto scappare delle persone, verso le 6:30, poco prima dell’alba, con il televisore in braccio. Ho ritrovato il cassetto della cassa vicino a via Turati”. Ovviamente, dei soldi non c’era più traccia. È molto amareggiato, Mura: “Nel locale ci sono le telecamere di sorveglianza, ma quando i ladri hanno staccato i cavi del televisore hanno staccato, contemporaneamente, la corrente. Ho già contattato l’azienda che si occupa di verificare i filmati, speriamo che non siano stati cancellati”.

“Un gesto simile è da pezzenti. I danni, purtroppo, sono ingenti e, inoltre, stiamo ancora facendo i conti con la crisi legata al Coronavirus”. Mura lancia un appello: “Chiunque possa fornire informazioni utili mi contatti, passi da noi in pizzeria”.