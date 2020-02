Quartu, fogna a cielo aperto sul rio Foxi a due passi dal mare: “Sos sanitario, intervenite”. L’allarme degli abitanti della zona che spediscono il video a Casteddu Online: “Questa è la fogna che sta sgorgando ogni giorno a pochi metri dal mare alla fine di via Ischia, vicino al rio Foxi a Quartu Sant’Elena. E’ una vergogna, un pericolo per la salute- spiega Paolo M.- ritengo ci sia un tombino sfondato e pericoloso per la salute, altamente inquinante. Si trova quasi all’altezza dell’hotel Setar”. La palla passa ora all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Delunas.