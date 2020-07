Quartu, svolta a Flumini: dopo 30 anni ecco le fontanelle sul litorale

Svolta a Flumini di Quartu, fontanelle lungo il territorio del litorale e nel cimitero comunale: “tra qualche settimana e con l’approvazione del Consuntivo risolveremo questa problematica trentennale” annuncia il sindaco Stefano Delunas. Sembra essere giunta a una svolta la grave problematica che riguarda l’acqua e i rubinetti pubblici perennemente sigillati, che da decenni vivono i residenti di Flumini di Quartu.

“Abbiamo incontrato più volte le delegazioni dei residenti delle zone di Separassiu, S’Ecca S’Arrideli, Is Amostus e zone limitrofe, che da quasi trent’anni hanno preso casa laddove non è ancora arrivato il servizio idrico. In tutti questi anni i cittadini – spiega il sindaco – sono stati costretti a prendere l’acqua dalle fontanelle ubicate nel territorio comunale. Tuttavia a causa dei ripetuti furti d’acqua, via via siamo stati costretti a chiuderne diverse. Diverse persone infatti approfittavano della situazione per riempire addirittura intere autobotti per poi rivendere l’acqua, comportando uno sproporzionato lievitare delle bollette, costi che vanno a gravare sulla comunità quartese.

Abbiamo pertanto trovato altre soluzioni, che potranno concretizzarsi non appena sarà approvato il Bilancio Consuntivo”. Ancora poche settimane di attesa quindi: “sono infatti già in atto delle interlocuzioni per l’acquisto di nuove fontanelle, da distribuire lungo il territorio del litorale, ma anche al cimitero comunale, dove c’è uno spazio adeguato per caricare l’acqua. In questo modo anche gli stessi rivenditori di fiori avranno modo di acquistare l’acqua tramite carta senza dover entrare all’interno del camposanto per prendere quella pubblica. Ancora qualche settimana e con l’approvazione del Consuntivo risolveremo questa problematica trentennale”