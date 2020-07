Paura a Quartu, cani randagi di grossa taglia seminano il terrore a Flumini

Grossi cani vagabondano a Flumini di Quartu, soprattutto in via Dei Lilla’ e nelle strade limitrofe: gli abitanti segnalano il problema.

Sono cani di grossa taglia quelli che da diversi mesi in particolar modo si aggirano per strade e quartieri seminando terrore tra i residenti. Soprattutto al calar della sera, si scatenano in liti furibonde, si scagliano contro i cancelli delle abitazioni e azzannano mortalmente anche i gatti delle colonie feline, oltre a costituire un grosso rischio per gli automobilisti.

“Siamo disperati – racconta un abitante del luogo – se acchiappano un bambino lo sbranano e tutto questo davanti ai nostri cancelli. Sono affamati e di una violenza inaudita !!! Qui non possiamo fare una passeggiata, si rischia brutto. Sono cani di razza Corso o Rottweiler, al calare del sole il branco si scatena liti furibonde tutta la notte sino alle prime ore del mattino, si sbattono contro a tutti i cancelli della zona con violenza e non sappiamo più cosa fare. L’altra sera, precisamente sabato, nella via Mar Adriatico, con grande stupore abbiamo visto che il problema è diffuso, c’era un branco di cani anche lì. A seguito dell’emergenza sanitaria le cose sono ulteriormente peggiorate: hanno abbandonato moltissimi cani e gatti. I gatti, spesso, sono stati messi dentro il nostro giardino, noi abbiamo grosse difficoltà a sfamarli e curarli anche perché ci siamo ritrovati con circa 150 gatti.

La metà di essi sono della colonia felina che esiste dagli anni 70 poi gli altri piano piano si sono aggiunti con gli abbandoni”.

Una situazione, pare, segnalata più volte alle autorità di competenza e che, sinora, non è stata risolta. “La notte qui è da paura, non si dorme”.