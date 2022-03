Quartu, felpe pro Ucraina e messaggi di pace “in limba” in Consiglio comunale: il bel gesto dei consiglieri

utti i consiglieri comunali dell’opposizione di Quartu si sono presentati in Aula indossando una felpa con la bandiera dell’Ucraina e la scritta “boleus sa paxi”. Un’altra testimonianza importante della vicinanza della Sardegna al popolo ucraino che, ormai da quasi un mese, sta ricevendo cannonate e bombe dalla Russia. L’idea, condivisa da tutti i suoi colleghi, è stata di Romina Angius. E il sardista Tonio Pani ha letto quello che può essere tranquillamente definito un poema, tutto in limba, incentrato sulla pace.

“Cussu chi oi portaus in piturras no est una protesta politica e nimancu unu scioberu di essi a una parti o a s’atra de chini oi est in primu linia in custa gherra mala e tirriosa.

Custa bandera est simbolica e olit rappresentai sa suferentzia de unu populu ma finas de is aterus populus notzentis chi s’agatant in mesu a su fogu e asuta de i bombas chen’e curpa. Is ògus de su mundu incraraus a s’Ucraina no depint fai scaresci is aterus logus carraxiaus de totuna sorti.

In su piticu nostu oleus spainai una brama, una sperantzia. A nudda srebinti “ la giornata della memoria o del ricordo, Candu d’esempio prus tristu ddu teneus Onidi’.

La boxi nosta est Berus, est bascia, e si perdit tra is tantis rumorius de su mundu, ndi dd’at a pigai su bentu, ma chissai chi su propriu bentu dda portit a is s’origas de is concas mannas chi detzidint sa sorti de is tantis notzentis chen’e curpa. W sa paxi”.