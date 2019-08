Quartu, esce fuori strada e finisce su un muro con l’auto: ferito estratto dalle lamiere

Brutto incidente stradale questo pomeriggio in via dell’Autonomia a Quartu. Per cause in fase di accertamento un’auto è uscita fuori strada andando a finire contro il muro di recinzione di un casa. Sul posto è intervenuta un squadra dei vigli del fuoco che ha estratto il conducente ferito rimasto incastrato tra le lamiere della vettura affidandolo ai soccorritori sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e rilievi di legge.