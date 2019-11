Quartu, esce dalla casa di riposo e scompare nel nulla: allarme per un 84enne

Allarme a Quartu Sant’Elena per la scomparsa di un 84enne malato di Alzheimer. Di Antonio “Tonino” Caschili si sono perse le tracce già da ore: l’uomo viveva, già da anni, in una casa di riposo nel litorale di Flumini, in via Mar Caspio. Poco prima dell’ora di pranzo ha superato il cancello ed ha fatto perdere le sue tracce. L’allarme è stato dato quasi subito da parte delle assistenti della struttura: una fotografia dell’anziano è già tra le mani dei carabinieri del comando quartese. “Ci sono delle ricerche in corso, i nostri uomini stanno controllando nella zona del litorale. L’uomo, sofferente di Alzheimer, è alto un metro e settanta e pesa circa settanta chili. È scuccato e non ha con sè nessun cellulare”. Chiunque veda Antonio Caschili chiami immediatamente il 112.