Quartu, entra al market senza mascherina e compra una birra in diretta Fb: “Non me lo vieta nessuno”

Ha aperto il suo profilo Facebook, ha iniziato una diretta e, tenendo il cellulare sempre in verticale, è entrato in un market di Quartu. Senza guanti e, soprattutto, senza mascherine. Protagonista del gesto un uomo di circa quarant’anni. Il filmato risale a tre ore fa, ed è già stato condiviso su decine di bacheche. Utile ricordare, sin da subito, che anche a Quartu vige l’ordinanza regionale del presidente Christian Solinas: chi entra nei market e supermercati deve indossare una mascherina. Di conseguenza, l’azione compiuta dall’uomo è vietato. Ma lui, l’autore del video, fa spallucce sin dall’inizio: “Non può entrare senza mascherina”, gli fa notare una cassiera. E lui: “Non ce l’ho, non ce l’avete voi? Eh vabbè, se non ce l’ho…”. La donna, sbigottita, replica: “Non possiamo farla entrare, chiamo i carabinieri”. Ma l’uomo continua la “sfida” illegale: “Prendo una cosa veloce e me ne vado”. Poi, gira per tre minuti tra le corsie, prende una birra e si riavvicina alle casse. Un solo cliente in fila e una dipendente che, mascherina sul volto, ha il telefono in mano: “Potete intervenire, per favore? È entrato ed è ancora qua”, dice. Una chiamata alle Forze dell’ordine, probabilmente, tanto che lui la “sfotte” dicendole: “Tanto i carabinieri sono qui…”.

Poi, cerca di saltare la fila ma la cassiera lo fulmina: “No, no, no, non si avvicini a me, non ha la mascherina”. Il filmato va avanti, e alla richiesta dell’uomo, “non avete una sciarpa da darmi”, la risposta è tranchant: “Eh sì, le lasciamo tutte così le sciarpe”. Poi, riesce a superare la cassa, lascia le monete per pagare la bottiglia di birra ed esce: “Non c’è una legge, c’è un decreto legge. Io sto girando con tutti gli articoli della Costituzione in tasca”. E, prima di terminare la diretta, l’ultima frase provocatoria mentre una commessa gli urla alcune frasi di disappunto: “Il rispetto è altro, non indossare una mascherina che, poi, mi crea problemi perchè sono allergico”.