Quartu, encomio per due agenti della polizia Locale: “Hanno diretto gli addestramenti per l’utilizzo delle pistole”

Il sindaco Graziano Milia consegna un encomio a due agenti della polizia Locale di Quartu. Si tratta di Valeria Sini e Gianluigi Soro. Il primo cittadino li ha ricevuti nel suo ufficio, dove si è svolta la cerimonia del conferimento dell’encomio. Le motivazioni? “Per la serietà, la dedizione al lavoro, la disponibilità ed il costante impegno profuso nello svolgimento delle loro mansioni. Ho constatato”, ha detto Milia a entrambi gli agenti, “come abbiate svolto con grande spirito di sacrificio, versatilità, professionalità e senso del dovere il lavoro che vi è stato assegnato, in particolare anche in ambiti non propriamente tipici del profilo ricoperto e delle mansioni che vi sono state affidate, quali la predisposizione degli atti per l’armamento della polizia Locale, dal regolamento agli atti di evidenza pubblica per la fornitura di armi, e di tutte le attrezzature e gli adempimenti connessi per l’utilizzo dell’armamento compresa la formazione e l’addestramento”.

Parole contenute anche nella lettera che accompagna la targa di encomio, consegnata dal sindaco nella mani dei due agenti. “È con grande orgoglio che rivolgo un ringraziamento speciale a nome mio, di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza che rappresento”.