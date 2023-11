Quartu, emergenza al Margine Rosso: “Gare notturne di moto e auto e cacciatori nelle zone vietate”

I rifiuti, segnalati più volte in tantissimi punti, soprattutto nella zona delle collinette, del Margine Rosso di Quartu? Sono solo uno dei problemi del rione che affaccia sul golfo. Le criticità non mancano, stando alle foto pubblicate dal presidente del comitato dei residenti, Emanuele Contu: “Gare notturne di auto e moto, anche diurne visti i limiti mai rispettati, poi passeggi in periferia, in zone con divieto di caccia e rischi di essere preso a fucilate”. A corredo c’è la foto di un cacciatore intento a cercare prede nelle campagne del quartiere. Si vede chiaramente il fucile, imbracciato nella classica posizione di attesa, pronto per essere messo in orizzontale e fare fuoco. Criticità ed emergenze che, per Contu, non sono però da attribuire ai pochi eventuali controlli di Comune e forze dell’ordine. O, almeno, non interamente: una fetta della responsabilità di certi scempi è da attribuire ai cittadini.

“Mezza città è nel degrado, ma la colpa è sempre degli altri”.