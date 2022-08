Quartu, ecco la nuova Bussola: 2700 euro per una settimana con piscina e spiaggia privata

La media è di 2700 euro per sei notti, ma si arriva tranquillamente anche a quota tremila. La nuova Bussola, ricostruita e modificata totalmente con la benedizione del Comune di Quartu, è un boutique hotel a tutti gli effetti, in mano alla società Cosir srl. E, come anticipato da Casteddu Online già a dicembre 2021, tra centro benessere, ristorante, spiaggia e piscina privata, la clientela che si spera di intercettare è quella di lusso, o quasi. Le suites sono deluxe, premium o family, i prezzi ballano tra 2640 e 2940 euro nella settimana di Ferragosto. I titolari l’avevano promesso: “Avremo clienti che amano le cose belle e affascinanti”. A guardare i prezzi, c’è da crederci. Una sfida imprenditoriale, sono stati assunti il direttore, gli addetti alla reception e altri collaboratori, tutti sardi: sono 25, in totale, i contratti previsti. Tutto in un Poetto, quello di Quartu, che si prepara a cambiare volto con i nuovi lavori in partenza ad ottobre. Non ci sarà più una differenza con i chilometri del lungomare cagliaritano: addio automobili, spazio a corsie per ciclisti e runner: nove milioni è il costo dell’intera operazione. E la nuova Bussola è solo l’esempio più grosso della volontà di rilanciare tutto il litorale.

A Ferragosto riaprirà l’Albachiara, come conferma il titolare Michele Pinna: “Avremo lo stabilimento balneare, il ristorante e anche una maxi terrazza. Resteremo aperti tutto l’anno, i contratti sono già pronti”. Cinque anni di lavori prima della rinascita, in parallelo con la nuova Bussola. E altri posti di lavoro sicuri “e a pieno regime”.