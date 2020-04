Quartu, ecco i buoni pasto direttamente nella tessera sanitaria: saranno spendibili dopo un sms

Gli interventi di assistenza economica a favore di nuclei familiari che si trovano in situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria Covid-19 previsti dal Comune di Quartu, anche a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, saranno erogati per ciascun beneficiario tramite due misure di solidarietà alimentare: buoni spesa e pacchi alimentari. Il buono spesa elettronico sarà erogato tramite accreditamento di una somma sulla tessera sanitaria del beneficiario, che potrà essere usata come una vera e propria carta di credito.

L’Amministrazione ha infatti individuato questa soluzione come la più rapida e sicura. L’accreditamento sulla tessera sanitaria permette infatti di evitare assembramenti per la distribuzione di buoni cartacei o nuove tessere ricaricabili; inoltre garantisce la tracciabilità delle risorse pubbliche erogate, la destinazione all’acquisto di beni alimentari o comunque di prima necessità e la non cedibilità; infine assicura un più puntuale rispetto della privacy.

Per distribuire i buoni spesa sotto forma di ricariche prepagate attraverso la tessera sanitaria è stata incaricata la società Day Ristoservice. La somma riconosciuta al nucleo familiare, anche se formato da una sola persona, sarà accreditata sulla tessera sanitaria del soggetto che ha presentato la domanda. Per ovvi motivi non deve essere scaduta e non deve essere in formato cartaceo. Al momento dell’accreditamento il beneficiario verrà avvertito dai Servizi Sociali con un sms inviato al numero di cellulare indicato nella domanda.

Il bonus elettronico sarà da subito spendibile per generi alimentari e altri beni di prima necessità presso gli operatori che aderiscono al sistema, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunque soggetto ad aggiornamento a seguito della manifestazione di interesse aperta dall’Ente e pubblicata sullo stesso sito. Nello scontrino emesso in cassa sarà indicato il credito residuo presente sulla tessera. In caso di malfunzionamento del chip ci si potrà rivolgere al numero telefonico 3336142260, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00, indicando il numero di codice fiscale ed il problema riscontrato.