Quartu, due assalti in un mese al bar: “Tutto distrutto per una cassa di zucchine e pochi euro”

E due. Nuova incursione dei ladri nella caffetteria Da Bio in viale Colombo a Quartu. I malviventi hanno messo nel mirino l’attività, aperta da pochi mesi, di Camilla Ruzzu, giovane imprenditrice. Il colpo è avvenuto nella notte: “Hanno provato a scassinare la porta sul retro, rubando una cassa di zucchine. Non contenti, hanno sfondato la vetrata principale e hanno sradicato tutta la cassa, portandosela via. Dentro c’erano solo pochi euro”, racconta a Casteddu Online la titolare. Un residente ha sentito il rumore dei vetri rotti e ha chiamato il 113. Sul posto è piombata una pattuglia della polizia: “So che hanno fatto tutti i rilievi del caso, cercando anche possibili impronte”. Nel negozio non c’erano telecamere, Camilla Ruzzu doveva ancora installarle dopo il primo furto subìto esattamente un mese fa.

“Non sono arrabbiata, sono molto amareggiata. Siamo abbandonati da tutti, le istituzioni non fanno nulla per tutelarci. Due furti in un mese sono troppi, i danni sono ingenti e i soldi che avevo incassato dovrò spenderli per le riparazioni. Tutto ciò è ingiusto”.