Quartu, dopo feriti e morti ecco le strisce rialzate in via Leonardo da Vinci: “Presto anche i semafori a chiamata”

Due attraversamenti pedonali rialzati, tra il Margine Rosso e via Marco Polo a Quartu, nella lunghissima via Leonardo da Vinci, teatro di troppi incidenti con feriti gravi e morti. A realizzarle, dopo un’attesa “eterna”, è stato il Comune di Quartu. Meglio tardi che mai, soprattutto visto che, temperature alla mano, i primi esodi verso il mare quest’anno potrebbero iniziare anche ben prima di giugno. Gli operai hanno già terminato le due importanti opere, alle quali è stato affiancato il rifacimento di tutta la segnaletica. Tra strisce continue, tratteggiate e doppie ora è molto più chiaro guidare e, per i pedoni, c’è più sicurezza durante gli attraversamenti dal lato mare al lato collina e abitazioni. Restano ancora al palo, invece, gli interventi promessi dalla Città Metropolitana guidata dal sindaco Paolo Truzzu.

“Abbiamo inviato un progetto chiaro e fattibile oltre un mese fa, correlato da ben 1200 firme in rappresentanza di circa 3600 cittadini che sono stufi di attendere e rischiare la vita”, spiega Roby Matta, presidente dell’associazione turistica di Quartu e promotore, con successo, dell’intervento appena concluso dal Comune: “Da via Marco Polo a Capitana servono semafori a chiamata, nel tratto di competenza dell’amministrazione comunale saranno installati entro l’estate, più rotatorie in tutti gli incroci a raso che portano alle varie lottizzazioni. Dispiace che il tempo passi e che, dalle stanze della politica di Cagliari non arrivi nessuna risposta o presa d’atto”.