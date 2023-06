Quartu, dopo decenni nuove barriere e marciapiedi nel lungosaline: “Legno e acciaio per proteggere tutti”

Sono stati teatro di incidenti, alcuni anche paurosi, e grazie alla loro resistenza nessun automobilista è finito a bagno nelle saline. Ora, però, dopo decenni, le nuove barriere di protezione in legno e acciaio del lungosaline saranno sostituite. Molte sono rotte, piegate, e costituiscono un pericolo per automobilisti, pedoni e ciclisti. Nella via del mare gli operai, grazie ad uno stanziamento di ottantamila euro della Giunta Milia, entreranno presto in azione. Non solo con la sostituzione delle barriere in legno e acciaio, ma anche con la riqualificazione delle bordure, i piccoli marciapiedi che si trovano a ridosso dello stagno, ogni giorno meta di centinaia di persone che hanno necessità di raggiungere la zona del Poetto, ma anche di runner e amanti dell’attività sportiva all’aria aperta.

Nel progetto sono previsti interventi anche all’altezza del ponticello. I lavori, da cronoprogramma, saranno consegnati entro luglio 2023 e tutto il cantiere terminerà entro l’anno.