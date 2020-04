Quartu, domenica sanificazione straordinaria di panchine, pulsantiere e pensiline dei bus

È in programma domenica l’intervento di sanificazione pianificato dall’Amministrazione sul territorio comunale di Quartu Sant’Elena, anche nel rispetto delle direttive della Regione Autonoma della Sardegna, emanate con ordinanza del Presidente Solinas nell’ambito delle misure atte a contrastare il diffondersi del Covid-19. Le indicazioni fornite in merito dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), anche a seguito del parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), confermano l’utilità della pulizia ordinaria delle strade e degli arredi urbani, anche in relazione all’emergenza sanitaria, pur non essendoci evidenza scientifica della possibilità di contagio da COVID-19 attraverso le superfici calpestabili.

Pertanto, per contrastare il diffondersi del virus, e anche per rassicurare la cittadinanza, fortemente provata di fronte a una emergenza che non ha precedenti, si rende necessario mettere in campo ogni misura, compresi gli interventi non invasivi e saltuari di sanificazione, nei limiti raccomandati dai documenti di ISPRA-SNPA ed ISS. A tutela della salute pubblica si procederà quindi all’intervento sugli arredi urbani nella notte tra domenica e lunedì, tra le 22 e le 6. La sanificazione, che come indicato nell’art. 6 dell’ordinanza n.11 del Presidente della Regione Sardegna dello scorso 24 marzo sarà tra gli interventi soggetti a contributo della stessa RAS grazie allo speciale fondo inserito nella Legge di Stabilità 2020, si rende possibile grazie alle delibere di Giunta comunale di marzo e aprile che hanno previsto le prime misure urgenti, anche in termini economici, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

“La preoccupazione per la letalità del virus e le misure adottate per contrastarne la diffusione stanno sconvolgendo la vita degli abitanti di tutto il pianeta, compreso quello della nostra comunità – spiega l’Assessora all’Ambiente Tiziana Terrana -. Per uscire prima possibile da questa situazione si rende quindi necessario concentrarsi sull’applicazione delle regole più semplici, quali restare a casa e uscire il meno possibile, rispettando sempre e comunque la distanza fra le persone, tenendo conto che le mani sono il più facile veicolo di trasporto del virus. È quindi molto importante tenere pulite quelle superfici che in tanti tocchiamo di frequente. Per questo gli interventi straordinari per la sanificazione dell’arredo urbano a Quartu si concentreranno ora su panchine, pulsantiere e pensiline delle fermate del bus”. (foto Tiziano Cocco)