Quartu, diabetici più tutelati: un nuovo ambulatorio attivo tutti i giorni e gestito dall’Asl

I tanti diabetici che vivono a Quartu Sant’Elena, presto, saranno più tutelati. In città verrà attivato un nuovo ambulatorio di diabetologia. Dove? In via Bizet, al primo piano del grande palazzone dell’ex Centro per l’impiego. Ci sono quattrocento metri quadri, abbandonati da anni, che attendono solo di essere riqualificati. L’ok al progetto, scontato, arriverà nella prossima riunione del Consiglio comunale. C’è l’ordine del giorno, primo firmatario il sindaco Graziano Milia, legato alla “implementazione dei servizi pubblici socio-sanitari” e che prevede “l’attivazione del servizio di diabetologia in un immobile comunale”. E quel primo piano all’angolo tra via Bizet e via Mascagni è tra le mani del Comune. A gestire tutto, ovviamente, sarà l’Asl. Il servizio sarà attivo tutti i giorni e rappresenterà una comodità ulteriore per chi, magari, deve anche fare altre visite o ritirare medicinali nella farmacia territoriale, che si trova nel palazzone accanto.

Il taglio del nastro? Non tra molto tempo: gli operai dovranno fare qualche lavoro di riqualificazione e adattare la struttura, che ospiterà personale sanitario.