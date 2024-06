Quartu, devastazione al parco di Pitz’e Serra: “Altalene e scivoli rotti dai vandali e cani senza guinzaglio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È l’unico parco pubblico di un intero rione, quello di via Germania a Pitz’e Serra, a Quartu, ed è totalmente in mano ai vandali. Sono tanti i post pubblicati su Facebook ai quali si aggiunge una dettagliata email, con tanto di foto, spedita alla nostra redazione da Maria Grazia Setzu: “Cani liberi senza guinzaglio, padroni che portano anche con il parco chiuso i loro animali a fare i loro bisogni e nn raccolgono niente, ragazzi che scavalcano la notte e vandalizzano il parco”, racconta la donna. “Nelle altalene a cerchio due sono state divelte e una ha il seggiolino spaccato. Il cesto per dondolare è sfondato con il fil di ferro a vista, pericoloso in quanto arrugginito, un altro dondolo alto a due posti ha il sedile spaccato, lo scivolo alto è chiuso con transenne in quanto le lamiere sono dissaldate ed è pericoloso, è così da mesi e i ragazzi ci passano le serate sopra, le altalene all ingresso lato Chiesa dovrebbero essere quattro e sono solo due piccole con seggiolino per piccoli perché le altre sono state staccate”.

Un bollettino di guerra, o quasi, quello fatto dalla Setzu. E i controlli sarebbero al palo: “Questa è la situazione di un parco che serve un intero quartiere, però vengono a tagliare le siepi ogni giorno”.