Quartu, concerto per organo e flauti al quartiere dei musicisti

È fissato per sabato 4 maggio 2019 alle 20 il terzo concerto dell’iniziativa culturale e benefica “Le Vie della Musica”, promossa dalla parrocchia quartese di Santo Stefano (Via P.L. da Palestrina – Zona musicisti) in collaborazione con il Conservatorio musicale di Cagliari. Interverranno le flautiste Silvana Chiaramonte e Federica Milone, e l’organista Sara Pirroni.

«Le vie della musica. Percorsi sonori nel quartiere dei musicisti» è una proposta nata dalla collaborazione tra la parrocchia quartese e il Conservatorio musicale di Cagliari, che vede come curatori il maestro Angelo Castaldo, docente d’organo del medesimo Conservatorio, e del maestro Daniele Pasini, flautista, didatta e direttore del coro parrocchiale.

È duplice lo scopo di questa attività musicale. In primo luogo ha una finalità culturale. Nel contesto di un quartiere in cui le vie sono dedicate prevalentemente a noti musicisti si è ritenuto più che opportuno favorire una maggiore conoscenza delle opere di questi grandi artisti. In secondo luogo è l’occasione per raccogliere dei fondi da utilizzare per iniziative di formazione musicale nel contesto delle attività della parrocchia e, in particolare, dell’oratorio.

Il concerto successivo, l’ultimo della programmazione, si terrà sabato 1 giugno alle 21 e sarà la vota del “Bizzarria Ensemble” con Attilio Motzo (violino), Fabrizio Meloni (violoncello) e Benedetta Porcedda (organo).

Programma del concerto del 4 maggio

– S. BACH (1685-1750): Fantasia e fuga in sol minore BWV 542 (organo Sara Pirroni)

– J. L. KREBS (1713-1780): Fantasia in do maggiore per flauto e organo (flauto Silvana Chiaramonte – organo Sara Pirroni)

– C. M. WIDOR (1844-1937): Andante cantabile dalla IV sinfonia per organo – trascrizione per flauto e organo Jean-Paul Imbert (flauto Silvana Chiaramonte – organo Sara Pirroni)

– S. KARG-ELERT (1877-1933): Sonata appassionata (flauto Federica Milone);

– F. MARTIN (1890-1974): Sonata da Chiesa per flauto e organo (flauto Federica Milone – organo Sara Pirroni)

– A. PIAZZOLLA (1921-1992): Terzo studio tanguistico (flauto Silvana Chiaramonte)