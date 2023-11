Quartu come Londra, luminarie già accese a novembre: e a Capitana tornano i mercatini natalizi

Quartu anticipa ancora una volta il Natale, come nelle grandi capitali europee (un esempio su tutti, Londra) e accende le luminarie a novembre. L’accensione delle luci è prevista domani, in occasione del “black friday ” ma, soprattutto, per tirare la volata alla giornata del 25, quella contro la violenza sulle donne: l’obbiettivo del Comune è di accenderle in segno di testimonianza e di speranza. Rimarranno ogni giorno, sino all’alba, e sarà garantito un risparmio energetico grazie ai Led. Inoltre, spegnerle e riaccenderle risulta più costoso. L’amministrazione ha deciso di seguire questa linea dall’anno scorso, da quando c’era stato un maxi risparmio nella bolletta elettrica di ben 300mila euro grazie all’installazione, in tutta la città, di luci a basso consumo.

E, in attesa dei sicuri eventi nelle vie dello shopping, in fase di ultimazione, per il weekend del 16 e 17 dicembre sono confermati i mercatini natalizi a Capitana, organizzati dall’associazione turistica guidata da Roby Matta: “Il festival di Natale servirà anche per fare beneficenza a favore di ABEO onlus, un’associazione che si occupa delle famiglie dei bimbi che per particolari cure devono essere trasferiti al Gaslini di Genova”, spiega Matta. Nella due giorni i mercatini nella piazzetta della Marina di Capitana, mascotte di Topolino, esibizione di coro gospel e le barche di Babbo Natale e del Grinch illuminate.