Quartu, cimitero nel caos tra morti in attesa di sepoltura e ladri di fiori

Il cimitero di Quartu continua a scoppiare e, in attesa del maxi ampliamento, con la Regione che ha bloccato il Comune e almeno altri cinque mesi di purgatorio per l’amministrazione comunale prima di fare entrare in azione operai e ruspe per realizzare 40mila nuovi loculi e il primo forno crematorio, continua la triste vicenda delle salme, tenute in camera mortuaria, già dentro le bare e in attesa di sepoltura. Dopo la denuncia di una residente di un mese fa, fatta a Casteddu Online, “mio padre morto da 10 giorni e lasciato nella camera mortuaria”, nei gruppi principali di Quartu su Facebook e anche nelle bacheche di qualche consigliere comunale fioccano nuove segnalazioni. Rossana Melis ha perso il cognato qualche giorno fa: “Volevo fare un appello al sindaco di Quartu. Com’è che non c’è posto in cimitero per la tumulazione dei defunti Mio cognato dovrà aspettare a settembre. È inammissibile non prendere provvedimenti, oltre che molto triste. Ci sono almeno undici bare in attesa di sepoltura”.

E, come se non bastasse, nel camposanto quartese spadroneggiano anche i ladri di fiori: “Volevo complimentarmi con chi si mette a rubare i fiori messi ai cari in cimitero, proprio complimenti. Fatevi un esame di coscienza prima di fare queste cose”, denuncia pubblicamente Alice Collu. E, sotto il suo post, sono numerose le segnalazioni di altri parenti di morti che si sono ritrovati, di punto in bianco, i vasetti attaccati alle lapidi svuotati da crisantemi e rose.