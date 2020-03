Quartu, chiudono gli impianti sportivi: “Sport esiliato da Molentargius, e il Comune non vuole discuterne”. Una lunga nota diffusa dai Riformatori , da Marcella Marini e Gianluca Pisano, apre la lunga campagna elettorale su temi strategici a Quartu: “Le regole mobili e le leggi in libertà: Correva l’anno 2017, quando Quartu venne invasa dai fumi provenienti dal parco di Molentargius. Nell’occasione, la capogruppo dei Riformatori – Marcella Marini, richiese la convocazione di un consiglio comunale in seduta straordinaria per affrontare un’emergenza. Richiesta accolta! Correva l’anno 2018, quando si verificò la grave vicenda della sospensione della manutenzione del verde pubblico.

Anche allora la stessa Marini, insieme alle due colleghe del gruppo, richiese la convocazione di un consiglio comunale in seduta straordinaria, per affrontare il grave problema. Richiesta Accolta! Siamo all’anno 2020. Il dirigente invia alle associazioni la disposizione di chiusura immediata degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche. Un problema sociale enorme. Dopo un lavoro durato cinque anni in commissione consiliare, abbiamo appreso dalla stampa che era stato deciso l’esilio dello sport cittadino. Considerata l’importanza della questione, sempre la Marini richiede la convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria, con la partecipazione dei dirigenti comunali e delle associazioni sportive, per affrontare il problema e dare, così, la possibilità a tutti di partecipare al fine di trovare soluzioni e scongiurare l’immane sciagura. Richiesta respinta! Eppure in prima istanza la richiesta era stata accolta, come evidenzia il verbale dei capigruppo, suscitando tuttavia i malumori e le polemiche di alcuni consiglieri comunali. A fronte di ciò la stessa Marini capogruppo dei Riformatori in consiglio, propone che il punto venga inserito comunque all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Evidentemente qualche consigliere preferirebbe affrontare la questione solo nelle segrete stanze, escludendo dal dibattito le parti interessate. O forse si oppongono perché ritengono la vicenda poco meritevole e importante? I Riformatori Sardi non ci stanno! Vogliamo coinvolgere le associazioni e responsabilizzarle nella gestione degli impianti, e questo non si può fare escludendoli dal dibattito. È un’emergenza che deve essere affrontata con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, compresa la possibilità, negata, della convocazione di un consiglio comunale straordinario. Le norme non si possono manipolare o interpretare a proprio piacimento, e peggio ancora, non possono essere utilizzate per impedire un dibattito inclusivo”