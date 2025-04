Continuano ad arrivare segnalazioni riguardanti un uomo che molesta donne sui mezzi pubblici dell’hinterland cagliaritano. L’ennesima testimonianza arriva da Stefania V., che a Casteddu Online descrive con precisione i comportamenti dell’individuo. “Si aggira spesso nella zona di via Brigata Sassari a Quartu Sant’Elena, prediligendo il pullman Qex e Pf – spiega – ci sono numerose testimonianze di diverse donne che stanno rendendo pubblica la segnalazione, raccontano con quale insistenza fissa le donne, si diverte a vedere quanta paura hanno. In alcuni casi sono state seguite: nonostante le reazioni, lui continua. Segue sia che ci trovi da sole sia in compagnia di altre donne. Qualcuna si è dovuta far venire a prendere da familiari o amici. Parliamo anche di ragazzine sui 16/17 anni. Sceglie con precisione le donne che prende di mira, non solo seguendole ma anche palpeggiando delle zone del corpo. Io personalmente non l’ho ancora incontrato, ma capita anche a me di prendere il pullman e sono certa che prima o poi me lo troverò davanti, con la stessa paura di tutte”.

L’uomo è stato inoltre fotografato da alcune utenti al fine di facilitarne il riconoscimento. Risulterebbe già noto alle forze dell’ordine per problemi psichiatrici, ma non sottoposto a misure restrittive. “Dicono di non poter fare nulla, solo nel caso dovesse fare qualcosa di molto grave – continua Stefania – ma nessuna di noi è tranquilla. Alcune sono state seguite fino a casa”. Il fenomeno, già segnalato nei giorni scorsi da più donne, ha creato un clima di forte insicurezza tra le utenti dei trasporti pubblici. L’allarme è concreto: non si può attendere un’aggressione più grave per intervenire. La paura è diventata quotidiana e impedisce a molte donne di vivere con serenità spostamenti ordinari come andare a scuola, al lavoro o semplicemente rientrare a casa.