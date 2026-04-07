Quartu Sant’Elena, casa in affitto con muri neri dalla muffa: “Mobili rovinati e salute compromessa, non sempre gli inquilini sono in torto”. Case distrutte, mensilità non saldate e anni di battaglie per riavere il proprio immobile: generalmente queste sono le problematiche che emergono per le case in affitto, sempre di meno e a prezzi altissimi, ma questa volta è un locatario a far emergere una situazione decisamente sgradevole.

Lo racconta attraverso i social e allega le foto di come vive assiema alla sua famiglia: “Vedo i post di proprietari di casa che si lamentano degli inquilini, mi spiace per voi ma dall’altra parte ci siamo noi conduttori onesti.

Pago l’affitto da 23 anni, mai un giorno di ritardo, dimostrabile perché ho tutte le ricevute e i bonifici, e che locatori trovo? Questi, che ci fanno vivere in condizioni disumane.

Con tre verbali ASL di insalubrità degli ambienti. Chiedi di fare i lavori a loro spese visto che la causa è un infiltrazione dal solaio e cosa ci dicono? SE NE VADA, CI DENUNCI!!! TANTO UNA DENUNCIA IN PIU, UNA IN MENO! Ne hanno diverse perche’ hanno anche l’abitudine di non restituire, con una scusa o un altra, le caparre! Ci stanno facendo vivere in un buco di casa non arredata per 645€!!! Stiamo dormendo da febbraio in cucina su materassini gonfiabili del mare!!! Ci stanno facendo vivere come accampati in un appartamento che paghiamo come una villa con giardino!!!

Abbiamo problemi di salute a livello di vie respiratorie a causa della muffa che stiamo respirando!!!! L’anno scorso io sono stata anche ricoverata per polmonite da muffe! Ci hanno distrutto i mobili che abbiamo comprato nuovi con tanti sacrifici”.

Non solo: generalmente a chi cerca casa in affitto vengono chieste buste paga e altre condizioni, a volte, rigide, come niente bambini o animali. “A loro, invece? Nessuno verifica?”.

“Guardate in che condizioni ci fanno vivere”.