Quartu, cane ingoia un amo durante una passeggiata nella spiaggia dedicata

Non un fatto isolato, purtroppo, diverse le segnalazioni che riguardano cani che, tra una corsa e l’altra nella sabbia, hanno accidentalmente ingoiato i resti delle battute di pesca che, durante la notte, avvengono pressoché quotidianamente. La lenza spuntava dalla bocca dell’animale, è così che i proprietari si sono accorti del pericolo: la corsa dal veterinario e la radiografia che ha ben messo in evidenza il pericoloso corpo estraneo all’interno di quello del cane. “Ora il cane sta bene ma, le complicazioni non sempre sono esenti da sintomi e danni più gravi” ha comunicato la padrona sui social, al fine di mettere in guardia i fruitori della spiaggia. Massima attenzione, quindi, “per pura casualità, la lenza usciva dalla bocca” ma spesso potrebbe non essere così e le conseguenze per l’animale potrebbero essere gravi, a tal punto, da causare danni irreparabili.