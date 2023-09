Quartu, cancellata tra le polemiche la festa di Santa Maria: salta anche Marco Carta

Tutto cancellato e rinviato, incrociando le dita, a fine settembre. A Quartu saltano gli eventi in piazza per Santa Maria di Cepola, dopo gli anni in tono minore del Covid non è arrivato il via libera dalla commissione della vigilanza. Motivi di sicurezza, stando a quanto si apprende. Ma Natale Todde, l’organizzatore, storce il naso e va all’attacco: “Sono andato all’ufficio tecnico e ho chiesto la documentazione per presentare le domande e mi hanno dato gli stessi moduli cartacei di 4 anni fa”. Ma, invece, “avrei dovuto fare tutto online. Lunedì si è riunita la commissione e ci ha bocciato la festa, idem oggi. Abbiamo modificato un sacco di cose”. Ma non è servito a nulla. “La colpa è degli uffici comunali che non mi hanno comunicato che le richieste e le carte andavano presentate per via telematica. Annulliamo l’esibizione del sindaco di Scraffingiu, la serata musicale dei Radio Queen, di Marco Carta e di Tonio Pani con i Nur. Spero davvero che possa svolgersi tutto a fine settembre, intanto non ho voluto correre il rischio di perdere ottomila euro. C’è solo una flebile possibilità di salvare tutto, ma dovremo attendere venerdì mattina”.

Dall’amministrazione comunale si dicono dispiaciuti ma ribattono: “Se ci sono motivi legati alla sicurezza è normale bloccare tutto. In piazza Santa Maria era prevista una grossa affluenza di persone. Siamo pronti a dare una mano per fare in modo che, tra poche settimane, tutti gli eventi possano finalmente svolgersi in piena regola”.