Quartu, campo da basket tutto nuovo al Poetto: sarà disegnato da Tellas

Il campo di basket del Poetto di Quartu si prepara alla resurrezione. Il Comune sta per perfezionare l’accordo con una società privata della Lombardia, la Wzrd srl, specializzata nell’organizzazione di eventi. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Milia, mancano solo le firme. Il privato pagherà 32100 euro per rifare tutta la pavimentazione e mettere canestri nuovi di zecca. In cambio potrà mettere il proprio logo nella stessa area sportiva. I lavori non dovrebbero durare a lungo, ma la vera novità è il “disegno” del nuovo campo di basket all’aperto quartese.

La pavimentazione sarà infatti impreziosita da un’opera di Tellas, al secolo Fabio Schirru, 37 anni, uno tra gli street artist più famosi di tutta la Sardegna. Sarà lui a realizzare una maxi opera che coprirà tutto il campo. E dalla società privata promettono: “Questa soluzione renderebbe il playground un’icona a livello nazionale, con indubbi benefici in termini di ritorno di immagine per la città di Quartu Sant’Elena”.