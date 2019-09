Quartu, camion in fiamme al Poetto: paura per una bombola di gas

Una lunga colonna di fumo nero si è innalzata questa mattina dal lungomare Poetto di Quartu a causa di un camion in fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dalla centrale di Cagliari. Arrivati sul posto i vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario evitando la propagazione dell’incendio alla vicina vegetazione. Le operazioni sono risultate di particolare difficoltà per la presenza a bordo di una bottiglia di GPL, messa in sicurezza raffreddando il contenitore con le opportune tecniche del caso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza.

Notizia in aggiornamento

IL VIDEO DI UN LETTORE