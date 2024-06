Quartu, cagnolino chiuso in auto: allarme da un passante, è salvo

Quartucciu – Cagnolino in macchina nei parcheggi di due negozi in prossimità della 554, poca aria per lui attraverso il finestrino e il caldo rovente fa scattare l’allarme di un passante che chiama i vigili urbani: “Sono intervenuti nell’immediato, mettetevi in testa che quando andate a fare spesa gli animali li dovete lasciare a casa oppure farli stazionare in punti freschi e ventilati, ho inserito la mano all’interno dell’abitacolo per verificare la temperatura e credetemi era rovente, visto il caldo di oggi”. Una storia raccontata sui social quella che richiama l’attenzione sui buoni comportamenti da adottare nei confronti degli amici a quattro zampe e tra questi è inclusa la sofferenza degli animali che attendono in macchina, sotto il sole, con poca aria a disposizione, il proprio padrone impegnato nello shopping.

“Sta cominciando il periodo dell’anno nel quale andate comodamente a fare la spesa lasciando gli animali al caldo dentro abitacoli roventi” racconta l’autore della segnalazione.

“Questo cagnolino era rinchiuso in macchina con una striscia di vetro aperto, ho domandato, senza successo, nei negozi se sapessero di chi fosse l’auto, quindi ho provveduto a chiamare i vigili urbani di Quartucciu che sono intervenuti nell’immediato”. Chi ha deciso di non voltarsi innanzi al cane sofferente è dovuto rincasare, e i vigili, al loro arrivo, non hanno fatto in tempo a redarguire, eventualmente, il proprietario incauto del cane. “Siete degli irresponsabili e incivili trattando gli animali in questa maniera” ha espresso il passante. Una segnalazione mirata a sensibilizzare verso il benessere animale, poiché tutti gli esseri viventi soffrono terribilmente a causa delle alte temperature soprattutto se rinchiusi in macchina anche solo per 5 minuti.