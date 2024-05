Quartu, boom di auto in divieto durante il lavaggio notturno: cento multe e carroattrezzi scatenato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cento multe in poche ore e sei automobili portate via con il carroattrezzi. È il risultato, record, delle sanzioni elevate nel giro di una notte, quella di lunedì, dagli agenti della polizia Locale di Quartu. Le macchine erano tutte in divieto di sosta nelle strade interessate dallo spazzamento notturno. Non sono bastati gli avvisi su internet, gli articoli anche su Casteddu Online e i cartelli, belli grossi, piazzati da giorni. E così, per molti quartesi distratti, è scattata la stangata. Lo spazzamento e il lavaggio al chiaro di luna, in questa prima fase, ha interessato solo alcune strade cittadine, con qualche intoppo nelle procedure dovuto alla presenza di auto in sosta. Nella prima nottata di sperimentazione il servizio ha riguardato, su ambo i lati, le vie Turati, Gramsci, Nenni, S’Arrulloni, Salieri. L’avvio era stato preceduto dall’attivazione della cartellonistica stradale necessaria a segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Per le verifiche del caso, e quindi per consentire agli addetti ai lavori di poter svolgere il servizio adeguatamente, si è reso necessario l’ausilio degli agenti di polizia Locale, coadiuvati dalla presenza del carroattrezzi, affinché fosse possibile rimuovere le vetture in divieto. Diverse infatti le auto in sosta vietata, per alcune delle quali, piazzate in punti “folli”, si è resa necessaria anche la rimozione. “Nonostante gli intoppi il servizio svolto durante la notte, così come previsto dal contratto di igiene urbana e procedendo con gli stessi presupposti delle grandi città europee, ha permesso di ripulire bene le vie interessate, utilizzando prodotti biologici e detergenti disinfettanti ma non nocivi”, spiegano dal Comune.

“Un lavoro utile a migliorare il decoro urbano, con le strade pulite nel momento in cui la città si risveglia. La sperimentazione proseguirà con altre strade coinvolte nel mese di giugno, quando, oltre al primo lunedì, si inizieranno spazzamento e lavaggio notturno anche nel primo martedì del mese, sempre con le dovute precauzioni e trovando adeguate soluzioni in caso di problematiche gravi. In ogni caso sarà importante la collaborazione della cittadinanza”, proseguono dagli uffici preposti di via Eligio Porcu, “perché le vie sgombre di auto permettono un intervento sicuramente più accurato, oltre che più rapido”.