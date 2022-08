Quartu, tutti pazzi per i bolidi del tuning: risorge la via Porcu pedonale. Stop alle auto nella via dello shopping quartese. si parte oggi per cinque venerdì, sino all’ultimo del mese di settembre. La Giunta Milia ha concesso il patrocinio all’associazione di commercianti della strada, capitanata da Sergio Piludu. Dalle 18 alle 23 oggi le auto sono vietate, un orario diverso rispetto agli ultimi mesi, complice anche la stagione. In estate, infatti, le persone tendono a uscire per una passeggiata più tardi, soprattutto a causa del forte caldo. Oggi il raduno delle auto tuning: i bolidi, un centinaio, sono stati esposti anche nella vicina piazza 28 Aprile. Il primo venerdì di settembre spazio agli hobbisti e agli antiquari, sette giorni più tardi saranno le associazioni di stranieri, con “Kumbidus, cucine e danze dal mondo”: in arrivo stand nei quali si potranno gustare i cibi provenienti anche da paesi tanto lontani, in più ci sarà l’animazione con balli e canti. Il 23 settembre ritornano artigiani e hobbisti e il 30 settembre il gran finale con la festa della birra.